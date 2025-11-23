AEW Full Gear: El Sky Team retiene tras problemas entre Okada y Takeshita

El enfrentamiento por el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL llegó en un momento delicado para la Don Callis Family. La relación entre Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita había mostrado fisuras desde su aparición conjunta en Estados Unidos, y este choque terminó por evidenciar una fractura imposible de ocultar.

El duelo comenzó con Hechicero y Takeshita atacando antes de la campana al Sky Team —Místico, Neón y Máscara Dorada— provocando que Místico fuera llevado por el equipo médico tras recibir un castigo al brazo.

Okada llegó tarde al combate, causando una disputa inmediata con Takeshita en pleno ring. Cuando Místico regresó, los campeones retomaron el control, pero cada error de coordinación entre Okada y Takeshita empeoró la situación: empujones, discusiones y hasta accidentalmente conectar movimientos uno contra el otro.

► Momentos claves

La tensión explotó cuando Okada terminó golpeando a Takeshita con su propio intento de Rainmaker, abriendo el camino para que Místico aplicara La Mística sobre Hechicero para la rendición.

► ¿Qué pasará ahora?

La derrota deja abierta una fractura evidente en la Don Callis Family. Takeshita y Okada no solo fallaron como equipo: terminaron estorbándose hasta costarles los Campeonatos de Tríos del CMLL.