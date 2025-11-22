AEW Full Gear 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

AEW presenta este sábado 22 de noviembre de 2025 el evento Full Gear, en vivo desde el Prudential Center, en Newark, New Jersey, coliseo con capacidad para 18,500 aficionados.
- AEW FULL GEAR 2024 | Jon Moxley vs. Orange Cassidy.
- AEW WRESTLEDREAM 2025 | Hangman Page vs. Samoa Joe.
► Antecedentes Full Gear 2025
‘Hangman’ Adam Page logró retener el Campeonato Mundial AEW en WrestleDream en una lucha que si bien fue brutal, no tuvo como trasfondo una rivalidad de odio. Pero esta revancha sí la tiene, pues Joe no aceptó su derrota y desde entonces estuvo acosando a Hangman.
Para saldar cuentas de una vez por todas, la modalidad del encuentro elegida fue la de jaula.
► Cartelera Full Gear 2025
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, LUCHA EN JAULA: ‘Hangman’ Adam Page (c) vs. Samoa Joe.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Kris Statlander (c) vs. Mercedes Moné.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brodido (Bandido y Brody King) (c) vs. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood).
- POR UN MILLÓN DE DÓLARES: Kenny Omega, ‘Jungle’ Jack Perry y Luchasaurus) vs. Josh Alexander y los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson).
- SÚPER LIBRE: Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly.
- CAMPEONATO TBS, SI BRISCOE PIERDE SE UNE A LA DON CALLIS FAMILY: Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe.
- Darby Allin vs. PAC.
- Babes of Wrath (Willow Nightingale y Harley Cameron) vs. Sisters of Sin (Julia Hart y Skye Blue) vs. Timeless Love Bombs (‘Timeless’ Toni Storm y Mina Shirakawa) vs. Megan Bayne y Marina Shafir.
- CASINO GAUNTLET MATCH PARA CORONAR AL PRIMER CAMPEÓN NACIONAL AEW.
AEW SATURDAY TAILGATE BRAWL:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS CMLL: Sky Team (Místico, Máscara Dorada y Neón) (c) vs. The Don Callis Family (Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita y Hechicero).
- POR 200 MIL DÓLARES: Max Caster y Anthony Bowens vs. Bang Bang Gang (Austin Gunn y Juice Robinson) vs. Big Bill y Bryan Keith vs. The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd).
- Hook y Eddie Kingston vs. WorkHorsemen (Anthony Henry y JD Drake).
- Boom y Doom (Big Boom AJ and QT Marshall, con Big Justice) vs. RPG Vice (Rocky Romero y Trent Beretta).
► ¿Dónde ver AEW Full Gear 2025 en vivo?
Fecha: sábado 22 de noviembre de 2025.
Pre-show (Saturday Tailgate Brawl): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Horario del evento principal: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Prudential Center, Newark, New Jersey.
Horarios y canales — referencia: 19:00 h Centro (CDMX)
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|19:00
|Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|PPV en EE.UU. (HBO Max / distribuidor PPV)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|PPV en EE.UU.
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|PPV en EE.UU.
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|PPV en EE.UU.
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|PPV / proveedores locales
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|TrillerTV (PPV)
|Panamá
|20:00
|TrillerTV (PPV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|TrillerTV (PPV)
|Andina — Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|TrillerTV (PPV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|TrillerTV (PPV)
|Chile (Santiago)
|22:00
|TrillerTV (PPV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|TrillerTV (PPV) / proveedores locales
|Reino Unido — Londres
|02:00 (día siguiente)
|FITE TV / DAZN (según territorio)
|Europa — España, Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|DAZN / TrillerTV (según mercado)
|India — Nueva Delhi
|06:30 (día siguiente)
|Proveedores locales (PPV)
|Japón — Tokio
|10:00 (día siguiente)
|TrillerTV / plataformas locales
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|PPV / distribuidores locales
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|PPV / proveedores locales