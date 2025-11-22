AEW Full Gear 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver AEW Full Gear 2025 | Hangman Page vs. Samoa Joe

AEW presenta este sábado 22 de noviembre de 2025 el evento Full Gear, en vivo desde el Prudential Center, en Newark, New Jersey, coliseo con capacidad para 18,500 aficionados.

► Antecedentes Full Gear 2025

AEW Full Gear 2025 | Fox Sports MX

‘Hangman’ Adam Page logró retener el Campeonato Mundial AEW en WrestleDream en una lucha que si bien fue brutal, no tuvo como trasfondo una rivalidad de odio. Pero esta revancha sí la tiene, pues Joe no aceptó su derrota y desde entonces estuvo acosando a Hangman.

Para saldar cuentas de una vez por todas, la modalidad del encuentro elegida fue la de jaula.

► Cartelera Full Gear 2025

AEW Full Gear 2025.

AEW SATURDAY TAILGATE BRAWL:

► ¿Dónde ver AEW Full Gear 2025 en vivo?

Fecha: sábado 22 de noviembre de 2025.
Pre-show (Saturday Tailgate Brawl): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Horario del evento principal: 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Prudential Center, Newark, New Jersey.

Horarios y canales — referencia: 19:00 h Centro (CDMX)

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 19:00 Fox Sports México (canal oficial / transmisión local exclusiva en México)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 PPV en EE.UU. (HBO Max / distribuidor PPV)
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 PPV en EE.UU.
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 PPV en EE.UU.
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 PPV en EE.UU.
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 PPV / proveedores locales
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 TrillerTV (PPV)
Panamá 20:00 TrillerTV (PPV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 21:00 TrillerTV (PPV)
Andina — Colombia, Perú, Ecuador 20:00 TrillerTV (PPV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 TrillerTV (PPV)
Chile (Santiago) 22:00 TrillerTV (PPV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 TrillerTV (PPV) / proveedores locales
Reino Unido — Londres 02:00 (día siguiente) FITE TV / DAZN (según territorio)
Europa — España, Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) DAZN / TrillerTV (según mercado)
India — Nueva Delhi 06:30 (día siguiente) Proveedores locales (PPV)
Japón — Tokio 10:00 (día siguiente) TrillerTV / plataformas locales
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) PPV / distribuidores locales
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) PPV / proveedores locales
LA LUCHA SIGUE...
