AEW no tiene la intención de lanzar un nuevo videojuego cada año, como ocurre en el caso de WWE, FIFA o Call of Duty, sino más bien funcionar como Fortnite, en el sentido de que siempre es el mismo pero va cambiando a medida que van implementando actualizaciones. Eso al menos es lo que Evil Uno le dio a conocer recientemente a nuestros compañeros de Fightful. Aunque de momento no se conocen los detalles. Tampoco la fecha de lanzamiento. Todavía queda mucho por saberse y en Súper Luchas estaremos informando de todo.

► AEW: Fight Forever, un juego único

AEW Fight Forever no tiene necesariamente una fecha de lanzamiento en este momento, pero hemos conocido algunos planes para el juego en el futuro.

Evil Uno ha trabajado de cerca con el juego y habló con Fightful en Wrestlecade sobre lo que podría revelar. Si bien se ha rumoreado y especulado en el pasado, Uno dijo que cree que el juego AEW Fight Forever será un lanzamiento único que evolucionará constantemente con el tiempo. Esto es en lugar de un lanzamiento anual o recurrente que requeriría la compra de un nuevo juego para cada edición. Incluso dijo que el nombre de «Fight Forever» juega con eso.

También confirmó lo que habíamos escuchado antes, que habría una lista de más de 50 talentos, y eso también se agregaría con el tiempo. Danhausen es un nombre que aprendimos que no estará en el lanzamiento inicial, ya que apareció un poco tarde para ser incluido en la primera ejecución.

Se nos dice que el próximo mes habrá mucha más información.