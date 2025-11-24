Después de Full Gear y camino a World’s End, la programación de televisión de AEW cambiará a lo largo del mes de diciembre. Así lo informa Warner Bros. Discovery en un comunicado de prensa.

► Calendario de AEW en Navidad

Como vemos a continuación, entre otros detalles, el episodio de Collision del sábado 13 de diciembre evitará coincidir en horario con la edición de WWE Saturday Night’s Main Event donde John Cena tendrá su último combate. Así mismo, el miércoles 17 de diciembre habrá un bloque de cuatro horas con Dynamite, Collision y la previa de World’s End.

ALL ELITE WRESTLING (AEW) EN DICIEMBRE

3 de diciembre

AEW Dynamite, 8 p.m.

6 de diciembre

AEW Collision, 8 p.m.

10 de diciembre

AEW Dynamite, 8 p.m.

13 de diciembre

AEW Collision, 4:30 p.m.

17 de diciembre

AEW Dynamite, 8 p.m.

AEW Collision, 10 p.m.

AEW Countdown to World’s End 2025, 11 p.m.

19 de diciembre

Celebra las fiestas con un nuevo lote de tus clásicos favoritos: más AEW Dynamite, Rampage y Battle of the Belts de 2022.

20 de diciembre

AEW Collision, 2:30 p.m.

24 de diciembre

AEW Dynamite – Dynamite on 34th Street, 6 p.m.

25 de diciembre

AEW Collision – Collision Christmas, 9 p.m.

27 de diciembre

PPV AEW World’s End, 8 p.m.

31 de diciembre

AEW Dynamite – Dynamite New Year Smash 2025, 8 p.m.