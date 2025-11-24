Después de Full Gear y camino a World’s End, la programación de televisión de AEW cambiará a lo largo del mes de diciembre. Así lo informa Warner Bros. Discovery en un comunicado de prensa.
AEW FULL GEAR 2025 | Resultados en vivo y cobertura | ‘Hangman’ Adam Page vs. Samoa Joe
► Calendario de AEW en Navidad
Como vemos a continuación, entre otros detalles, el episodio de Collision del sábado 13 de diciembre evitará coincidir en horario con la edición de WWE Saturday Night’s Main Event donde John Cena tendrá su último combate. Así mismo, el miércoles 17 de diciembre habrá un bloque de cuatro horas con Dynamite, Collision y la previa de World’s End.
ALL ELITE WRESTLING (AEW) EN DICIEMBRE
3 de diciembre
AEW Dynamite, 8 p.m.
6 de diciembre
AEW Collision, 8 p.m.
10 de diciembre
AEW Dynamite, 8 p.m.
13 de diciembre
AEW Collision, 4:30 p.m.
17 de diciembre
AEW Dynamite, 8 p.m.
AEW Collision, 10 p.m.
AEW Countdown to World’s End 2025, 11 p.m.
19 de diciembre
Celebra las fiestas con un nuevo lote de tus clásicos favoritos: más AEW Dynamite, Rampage y Battle of the Belts de 2022.
20 de diciembre
AEW Collision, 2:30 p.m.
24 de diciembre
AEW Dynamite – Dynamite on 34th Street, 6 p.m.
25 de diciembre
AEW Collision – Collision Christmas, 9 p.m.
27 de diciembre
PPV AEW World’s End, 8 p.m.
31 de diciembre
AEW Dynamite – Dynamite New Year Smash 2025, 8 p.m.