AEW estaría preparando un show de estadio en Australia

Una de cal y otra de arena dio Tony Khan el pasado mes acerca de la posibilidad de que AEW celebrara un evento al estilo All In en los Estados Unidos de América.

Bajo entrevista con ComicBook.com, Khan negó las especulaciones.

«No es algo que pensemos hacer de cara a un futuro próximo. Pero es una idea apasionante y es algo que creo podríamos hacer y que sería muy interesante. No puedo hablar de la exactitud de publicaciones o del futuro próximo, pero hemos hecho grandes shows en Texas en los últimos años. Nunca hemos hecho un evento de pago por visión en Texas. Hemos hecho muchos eventos de pago por visión de Ring of Honor allí. Muchos de los más grandes episodios televisivos de AEW han sido en Texas, pero nunca un evento de pago por visión, y Dios sabe que hay mucha demanda. Creo que sería algo fascinante de intentar».

Y apenas dos semanas después, durante las postrimerías de ROH Death Before Dishonor, Khan se mostró menos concluyente.

«Es especulativo hablar de eso. Ciertamente, nadie pensó que venderíamos más de 81,000 entradas en el estadio de Wembley. Una y otra vez, ya sea con el primer show de AEW, donde logramos el sold-out más rápido en la historia de Las Vegas para la lucha libre profesional, hemos hecho cosas que nunca habíamos hecho antes. Diría que nunca se debe subestimar a AEW en ningún aspecto del negocio de la lucha libre profesional. Hemos sorprendido a la gente desde nuestro primer show hasta ahora. Es asombroso lo que AEW ha logrado en cinco años. Los avances y el crecimiento de AEW son realmente increíbles.En cuanto a AEW, nunca hemos intentado hacer un show en un estadio en Estados Unidos. Pero creo que nunca se puede subestimar a AEW. Estamos construyendo todo desde cero».

► ¿All In Australia?

Pues bien, parece que EE.UU. no albergaría ese show de estadio rumorado, sino otro país. E incluso otro continente. Y otro hemisferio. Hoy, The Sporting News da la siguiente exclusiva.

«El gigante de la lucha libre profesional All Elite Wrestling (AEW) podría dejarse caer por aquí con un show megataquillero de estadio en 2025. «Entendemos que los planes para el show australiano están bien avanzados, con fuentes confirmando que la gente al cargo de AEW han estado tanteando recintos a lo largo de la costa este de Australia. «El Allianz Stadium de Sydney, el Marvel Stadium de Melbourne y el Suncorp Stadium de Brisbane toman forma como potenciales lugares para el histórico show, con la compañía de entretenimiento TEG respaldando el evento […]»

AEW nunca ha pisado Australia, aunque All In 2023 también fue su primera vez en las islas británicas y resultó un completo éxito. Además, AEW se emite allí en exclusiva vía ESPN desde 2023, y las cifras de audiencia generadas por Dynamite, Rampage y Collision resultan bastante estimables. De lo contrario, Khan y Cía no se plantearían tremendo periplo, considerando los costes.

Ofreceremos cualquier novedad al respecto aquí en SUPERLUCHAS.