La representación latina en All Elite Wrestling es de gran calidad, aunque todavía escasa para el impacto sobre la industria que nombres más allá de Pentagón Jr. y Rey Fénix dejan a cada paso que dan, requeridos por todas las promociones a lo largo y ancho del globo. Igualmente, este mercado cada día tiene más peso como consumidor dentro de la propia escena estadounidense, y una gran estrella de habla hispana ya luce imprescindible en cualquier promoción que se precie de primer nivel. Una posición que no sabemos si ocuparía Aramis en AEW, pero cuyo interés de parte de la empresa de Tony Khan ahora conocemos.

► ¿Veremos a Aramis en AEW?

Y hablando de luchadores latinos, Dave Meltzer reveló lo siguiente en el más reciente boletín del Wrestling Observer, dentro del apartado de noticias sobre AEW.

Hay interés en Aramis.

Sin mayores detalles, no es de extrañar que los Élite hayan puesto sus miras en este joven gladiador azteca, pues su combinación de estilo a ras de lona y aéreo lo convertiría en un nombre muy interesante para su elenco varonil.

Y seguramente Cody y Cía no se perdieran la participación de Aramis en el último torneo Battle Of Los Angeles de Pro Wrestling Guerrilla, que supuso su debut en suelo yanqui. No obstante, llamada de última hora, pues sirvió de sustituto a la ausencia de Bárbaro Cavernario, quien no pudo acudir a la justa debido a conflictos de programación del CMLL. Aramis, por cierto, enfrentó a Rey Fénix en primera ronda, cayendo eliminado.

Aramis aún no ha despuntado a nivel «mainstream» como los Lucha Brothers, Andrade o Rush, pero su agenda cada año luce más apretada, y así lo comparte el coacalquense a través de sus redes sociales, informando de que estará ocupado el fin de semana de WrestleMania 36.

Con apenas 21 primaveras, Aramis tiene una experiencia de casi una década en el pancracio, iniciando su andadura en shows freelance de Coacalco. 2017 supuso un año de inflexión, pues combatió por primera vez en AAA. Vinculación con la Caravana Estelar que se ha mantenido por ahora hasta 2019. Su última lucha allí tuvo lugar el 26 de octubre, bajo la gira Conquista Total: un excelente Fatal 4-Way contra Taurus, El Hijo del Vikingo y Arez.