Hubiera sido realmente decepcionante que un momento tan grande como el debut de Saraya en AEW se huvbiera revelado antes de tiempo. Fue tal como tenía que ser. Los fans llevaban mucho tiempo esperando el retorno de la «Anti-Diva» a la televisión después de tanto tiempo fuera de programación de WWE. Finalmente no fue en esta compañía pero sí en una también muy importante. Desde entonces, la británica está disfrutando del nuevo capítulo de su carrera y ahora todos esperan que tenga un nuevo combate.

► AEW escondió a Saraya en un armario

Pero nos detenemos un momento para volver a su primera aparición como All Elite para hacernos eco de que la organización Khan la escondió en un armario para que nadie que no debía la viera. La réferi de la misma Aubrey Edwards, lo da a conocer en un reciente episodio del podcast AEW Unrestricted.

“Tuvimos la aparición de Saraya, lo cual fue increíble. Creo que la escondieron en un armario que estaba etiquetado como ‘Suministros tecnológicos de AEW’. Entonces, todos sabían que no debían entrar allí”.

Tony Schiavone corroboró esta información: «Eso es exactamente lo que hicieron, sí». Edwards dijo posteriormente que enseguida se dio cuenta de que algo estaba pasando: “Sí, me encanta. Yo estaba como: ¿Cuándo tuvimos un armario de suministros tecnológicos? Oh, está bien, inteligente, inteligente’”. No nos toman por sorpresa estos detalles, primero porque ha ocurrido en incontables ocasiones a lo largo de la historia. Y sin ir más lejos la misma AEW ocultó, de otras maneras, los debuts de CM Punk o Claudio Castagnoli.

