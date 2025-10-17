¿La lucha libre que ofrece AEW es más apasionante que la que presenta la WWE? El debate está abierto. No por Súper Luchas, aunque más abajo un servidor compartirá su opinión (como espera que hagan nuestros lectores), sino por el actual All Elite y ex-Superestrella Bryan Danielson.

► ¿AEW es más emocionante que la WWE?

Pasemos primero a lo que opinan el miembro del Salón de la Fama de la WWE Teddy Long y el reputado periodista deportivo Bill Apter, quienes abordan esta cuestión en un episodio reciente de Sportskeeda WrestleBinge:

Bill Apter

«Él trabaja para ellos, claro, y he estado en sus shows. No hacen tanto espectáculo o “showmanship” como WWE. Pero él es un luchador clásico, ahora también comentarista, y trabaja para ellos. Se siente bien en AEW y está defendiendo a su empresa. Así que bien por él».

Mac Davis

«Déjame preguntarte algo, Bill: En tu opinión personal, ¿tú sientes lo mismo?».

Bill Apter

«¿Que AEW sea más emocionante que WWE? Bueno, algunas noches sí, algunas noches no. Cada show es distinto. A veces WWE es mejor que AEW, y otras veces AEW es mejor que WWE«.

Teddy Long

«Creo que lo que Bryan está diciendo se refiere más a cómo se trabaja detrás del escenario. Tal vez sea más divertido trabajar tras bambalinas en AEW de lo que era hacerlo en WWE, ¿me entienden? Eso es lo que él sugiere».

Mac Davis

«Bryan también dijo lo siguiente: ‘Diría que WWE tiende a enfocarse más en el drama y en lo que ocurre fuera del ring, mientras que AEW se centra más en la lucha libre dentro del ring'».

Teddy Long

«Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Pero también creo que últimamente WWE ha mejorado mucho en cuanto a la lucha en sí. Las peleas ahora duran más, son más al estilo AEW. Así que le doy crédito a WWE: los combates se han convertido en un punto más importante del show que antes».

Mac Davis

«¿Bill, estarías de acuerdo con eso?».

Bill Apter

«En parte sí. Depende de cómo estén programando ese show en particular. A veces está en su mejor momento, otras no tanto. No se puede decir que cada semana será igual… y con AEW pasa lo mismo«.

Teddy Long

«Exactamente. Esto es impredecible. Nunca sabes qué va a pasar. Siempre lo digo: es impredecible. Y si miramos hacia atrás, a la Era de la Actitud y las Monday Night Wars, cuando había competencia directa entre compañías, eso obligaba a todos a mejorar. Cuando una empresa tenía una buena semana y la otra respondía la siguiente, eso generaba competencia real».

Y ahora quien escribe estas palabras revela su punto de vista: ni WWE ni AEW ofrecen un producto actualmente que me emocione. Me puede gustar una lucha, un segmento, un programa o un evento, de cualquiera de las dos, pero ¿emoción? Hace mucho que no siento esto. También creo también que tanto una compañía como la otra han bajado el nivel tanto de sus combates como de sus segmentos, historias y demás de un tiempo a esta parte.