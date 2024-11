AEW encuentra nueva ubicación para Collision el 7 de diciembre

El episodio de AEW Collision de 7 de diciembre estaba programado para la Nationwide Arena de Columbus, Ohio, pero no será finalmente allí debido a una razón que no ha trascendido. En cambio, su lugar será la GalaxyCon Columbus en la misma ciudad.

For the first time in history, #AEWCollision will be held in partnership with #GalaxyConColumbus on Saturday, December 7, at the Greater Columbus Convention Center @cbusconventions!

Tickets for #AEWCollision at #GalaxyConColumbus will go on sale this Saturday, November 16 at 2… pic.twitter.com/92XDwxyuQm

— All Elite Wrestling (@AEW) November 14, 2024