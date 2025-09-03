AEW emitirá sus PPV en HBO Max desde All Out 2025

AEW transmitirá en vivo sus eventos de pago por visión en HBO Max desde el 20 de septiembre, comenzando con All Out en Toronto. A continuación, leemos el comunicado oficial.

🚨AEW PPVs are coming to HBO Max!🚨 As announced today, @SportsonMax will stream AEW PPV events LIVE without ads starting with #AEWAllOut

Saturday, 9/20 at 3pm ET/Noon PT@StreamOnMax subscribers with supported devices can purchase the event for the exclusive price of $39.99! pic.twitter.com/WRhlXk28o7 — All Elite Wrestling (@AEW) September 3, 2025

► HBO Max emitirá los PPV de AEW

HBO Max transmitirá en vivo los eventos de pago por visión de All Elite Wrestling, comenzando con AEW All Out el sábado 20 de septiembre a las 3 p.m. ET.

A partir del viernes 5 de septiembre, los suscriptores de HBO Max en EE.UU. podrán reservar AEW All Out por $39.99; será el primer evento de pago por visión disponible en HBO Max.

Warner Bros. Discovery, HBO Max y All Elite Wrestling anunciaron hoy una expansión histórica de su relación de casi seis años, con el lanzamiento de los eventos de pago por visión de AEW en HBO Max, comenzando con AEW All Out el sábado 20 de septiembre a las 3 p.m. ET desde el Scotiabank Arena en Toronto, Canadá.

HBO Max transmitirá en vivo los PPV de AEW sin anuncios, con toda la estrategia de marketing y promoción enfocada en la plataforma. Las preventas de AEW All Out en HBO Max comenzarán este viernes 5 de septiembre, permitiendo a los suscriptores en EE.UU. con dispositivos compatibles comprar el evento por el precio exclusivo de $39.99. Los fanáticos podrán disfrutar de AEW All Out en HDR10 y Dolby Atmos, ofreciendo una calidad de imagen impresionante y un sonido inmersivo de estilo arena que coloca a los espectadores en el centro de la acción. La compra y el acceso al contenido PPV pueden variar según el proveedor de suscripción.

Los usuarios de HBO Max con suscripción básica y dispositivo compatible podrán iniciar sesión para comprar el evento, el cual estará destacado en toda la aplicación o disponible mediante búsqueda. Una vez realizada la compra, los suscriptores podrán encontrarlo en “Mis compras” dentro de la sección “Mi contenido” en el menú de HBO Max. Tras el evento, las repeticiones estarán disponibles exclusivamente durante seis meses para los compradores.

Previo a AEW All Out el sábado 20 de septiembre, TNT y HBO Max emitirán AEW Saturday Tailgate Brawl: All Out a las 2 p.m. ET, un programa en vivo de una hora diseñado para encender la emoción antes del evento principal de la tarde.

Además, el miércoles 17 de septiembre, TBS y HBO Max transmitirán en vivo desde London, Ontario, un especial de tres horas —September to Remember— a partir de las 8 p.m. ET, con las mayores estrellas de AEW en acción ininterrumpida, preparando el terreno para el evento insignia de ese fin de semana.

La incorporación de los PPV de AEW a HBO Max continúa un año excepcional para la programación de AEW en las plataformas y redes de Warner Bros. Discovery, ofreciendo la cobertura más amplia hasta la fecha para los fanáticos.

Los suscriptores de HBO Max en EE.UU. tienen acceso a una creciente biblioteca de cientos de horas de contenido de AEW, que incluye todas las transmisiones semanales —AEW Dynamite en TBS y AEW Collision en TNT— tanto en vivo como bajo demanda, todos los eventos especiales de pago por visión de AEW hasta finales de 2024, todos los episodios de AEW Dynamite de sus dos primeros años, así como los episodios recientes de Dynamite y Collision.

La programación de AEW ha llegado a más de 11 millones de fanáticos este año a través de TBS y TNT. AEW Dynamite en TBS ha sido el programa de entretenimiento por cable número 1 de los miércoles entre adultos de 18 a 49 años (P18-49). AEW Collision también se ubica entre los 5 programas principales de su franja horaria de los sábados en P18-49 y M18-49. El episodio del 26 de abril en TNT fue el tercero más visto en la historia de Collision, mientras que AEW Grand Slam México emitido el 18 de junio en TBS logró el episodio de Dynamite más visto entre adultos de 25 a 54 años (P25-54) en casi un año (julio 2024).

Para más información sobre la experiencia de PPV en HBO Max, consulte aquí.

