AEW elimina a Mariah May del roster en su sitio web

En una noticia que no sorprenderá a nadie, aunque no deja de ser llamativa, Mariah May ya no figura en el roster oficial de All Elite Wrestling.

► AEW elimina a Mariah May

No sorprenderá a nadie porque hace unos días conocíamos (a través de Dave Meltzer) que «The Glamour» ya había decidido no renovar con la compañía.

«May no está en televisión desde el PPV Revolution, que fue el colofón de su rivalidad con Toni Storm. He señalado muchas veces que me sorprendió que hicieran ese combate en tal momento, porque era una rivalidad muy candente y no necesitaba terminar después de sólo tres combates. Al parecer, May dejó claro en ese momento que no iba a firmar un nuevo contrato, por eso lo programaron para entonces. Normalmente, Tony Khan no utiliza a talentos en televisión que piensa que van a marcharse […] Han circulado reportes sobre que firmó un contrato de dos años que concluirá en pocos meses […] No podemos confirmar el momento exacto, pero podemos confirmar que se ha hablado en WWE de su llegada, y que varias personas importantes creen que ella quiere unirse a la empresa. Es otro de esos talentos que siempre soñaron con WWE […]».

No solo eso, sino que no han cesado los rumores sobre su próxima llegada a la WWE. A este respecto, el reputado periodista Bill Apter apuntaba recientemente:

«Nada más allá de lo que informamos en WrestleVotes aquí mismo: la WWE estará muy activa cuando esté disponible. Le darán todo lo que puedan con la esperanza de ficharla. Eso es lo último que hemos sabido. Ya veremos cuando las negociaciones realmente se pongan en marcha».

