AEW «elimina» a Andrade de la Don Callis Family

En medio de la polémica sobre si puede o no luchar en AEW debido a su cláusula de no competencia con WWE, surgen novedades sobre Andrade «El ídolo». No positivas precisamente, aunque dan pie más a la especulación que a la información.

► Andrade, ¿fuera de la Don Callis Family?

Durante el episodio de Dynamite del 29 de octubre de 2025 pudo verse una reunión de la Don Callis Family durante la cual llamó especialmente la atención el cara a cara de Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita. Pero en la que también se hizo notar una ausencia. Ya no físicamente, que también, sino en el cuadro que se veía en el segmento. Un cuadro con los miembros de la facción entre los cuales no estaba Andrade.

¿Cómo se toman esto los fanáticos? ¿Solo otro indicio de que realmente el luchador de México no puede trabajar en la casa Élite hasta que expire la cláusula con su anterior empresa o de alguna manera se resuelva antes para que pueda hacerlo? Parece lo más lógico. Y tampoco sorprende. Aún así, no deja de ser interesante que Andrade regresara con toda la fuerza a AEW para ahora desaparecer sin más.