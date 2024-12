AEW, el sueño de la infancia de Tony Khan

En ocasiones anteriores, Tony Khan ha hablado de distintos sucesos ocurridos en AEW como «un sueño de la infancia». No es sorprendente cuando sabemos que desde niño soñaba con ser quien es en la actualidad mientras, como cualquiera de nosotros, disfrutaba viendo los programas semanales y los PPVs. Así habló de tener su compañía el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. También de haber firmado al antaño renombrado luchador independiente Kyle O’Reilly. O de su amigo y también ex de WWE, ROH o PWG Adam Cole.

► Un sueño de la infancia

Pero el mandamás no habría podido cumplir esos sueños de no haber cumplido antes otro: crear All Elite Wrestling. Durante un episodio reciente de The Five Star Podcast, el fundador y CEO de la promotora de lucha libre recuerda que ya estando en la escuela secundaria planeaba cómo sería una empresa suya que además emitiera sus programas en cadenas de televisión importantes (y próximamente en la plataforma de streaming Max):

«Cuando estaba creciendo, antes de ir a la Universidad de Illinois, y de hecho antes de ir a la escuela secundaria University of Illinois Laboratory High School, [ser promotor de lucha libre] era algo en lo que había pensado y con lo que soñaba. Comencé a escribir un programa cuando estaba en séptimo grado llamado ‘Wednesday Night Dynamite’, y ahora está al aire todos los miércoles. Lo construimos y se convirtió en algo real. Siempre ha sido un sueño dedicarme a la lucha libre profesional como promotor. Nunca soñé que tendría la oportunidad de hacerlo en TBS y TNT. Ese era un terreno sagrado. No tengo que decirles a ustedes, que son de las Carolinas, lo especial que es la lucha libre en TBS y TNT. Es una gran tradición.»

