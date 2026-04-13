AEW Dynasty: FTR retiene el Campeonato de Parejas ante Copeland y Christian

En combate por los Campeonatos de Parejas de AEW, FTR, conformado por Dax Harwood y Cash Wheeler, defendió sus títulos ante Adam Copeland y Christian Cage, en una lucha marcada por el caos y la ilegalidad.

Desde el inicio, los cuatro competidores se fueron al ataque sin reservas. Los retadores tomaron la ventaja inicial, arrinconando a Cash Wheeler, mientras Copeland intentaba resistir el castigo combinado de los campeones.

Christian Cage mostró su lado más oportunista al conectar un golpe bajo sin que el árbitro lo notara, lo que permitió a su equipo tomar el control momentáneo. Sin embargo, FTR respondió castigando el brazo lesionado de Cage para frenar su ofensiva.

El combate se volvió cada vez más físico, con Copeland brillando tras recibir el relevo y conectar un Impaler DDT, seguido de una llave de rendición que puso en aprietos a Dax Harwood.

Las trampas comenzaron a definir el rumbo del encuentro. Cash intentó introducir el campeonato al ring como arma, mientras Christian forcejeaba con él desde el exterior. En medio de la confusión, Harwood aprovechó para golpear a Copeland con el título, provocándole una herida que lo dejó sangrando en el rostro.

La situación se descontroló aún más con la intervención de Stokely Hathaway, quien derribó a Christian sin que el árbitro lo advirtiera. Copeland intentó hacer justicia por su cuenta, pero esa distracción permitió a FTR retomar el control.

En los momentos finales, continuaron las interferencias y ataques ilegales. Christian intentó usar una silla, pero fue neutralizado, dejando a Copeland solo frente a los campeones.

► Momento clave

Aprovechando la distracción y el castigo acumulado, FTR ejecutó el Shatter Machine sobre Adam Copeland para conseguir la cuenta de tres y retener los campeonatos.

► ¿Qué pasará?

La victoria deja a FTR como campeones, pero la cantidad de trampas e intervenciones podría derivar en una revancha ante Adam Copeland y Christian Cage, quienes tendrán argumentos para exigir otra oportunidad.