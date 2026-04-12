AEW Dynasty 2026: ‘Jungle’ Jack Perry venció a Mark Davis

Esta noche, en la tercera hora del Zero Hour del PPV AEW Dynasty 2026, vimos un intenso enfrentamiento entre ‘Jungle’ Jack Perry y Mark Davis, en donde el miembro de The Don Callis Family resultó perdedor.

► Momentos clave

La lucha empezó y tras una toma de réferi, Davis atacó a Perry y luego, lo arrojó duro de espaldas contra la lona y le dio tremenda patadota.

Perry atacó con una quebradora de quijada a Davis dentro del ring, luego, voló a través de las ropas para caerle encima a Davis.

Más adelante, Perry atacó a Davis con un Sliced Bread fuera del esquinero y la cubrió.

Más adelante, Perry atacó con tremendo DDT a Davis con una huracarrana antes de la cuenta de tres.