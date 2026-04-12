AEW presenta este domingo 12 de abril 2026 el evento Dynasty en la Rogers Arena, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.
► Cartelera AEW Dynasty 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Kenny Omega.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Jamie Hayter.
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Will Ospreay.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (c) vs. Adam Copeland y Christian Cage.
- Chris Jericho vs. Ricochet.
- Andrade el Ídolo vs. Darby Allin (si Allin vence, obtiene una oportunidad por el título mundial).
- CASINO GAUNTLET MATCH POR EL VACANTE CAMPEONATO TNT: Tommaso Ciampa vs. Rush vs. [resto de participantes].
- The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. The Don Callis Family (Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita).
ZERO HOUR:
► ¿Dónde ver AEW Dynasty en vivo?
Fecha: domingo 12 de abril de 2026.
Horario de referencia: Zero Hour: 17:00 — Ciudad de México | Evento principal (PPV): 18:00 — Ciudad de México.
Sede: Rogers Arena Vancouver, Columbia Británica, Canadá.
|Región / Ciudad
|Zero Hour
|PPV
|Plataforma
|México — CDMX
|17:00
|18:00
|Fox Sports / PPV
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|19:00
|20:00
|HBO Max / PPV / Prime Video
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|18:00
|19:00
|HBO Max / PPV
|Estados Unidos — Denver (MT)
|17:00
|18:00
|HBO Max / PPV
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|16:00
|17:00
|HBO Max / PPV
|Canadá — Toronto
|19:00
|20:00
|TrillerTV / PPV
|Centroamérica
|17:00
|18:00
|TrillerTV
|Colombia / Perú / Ecuador
|18:00
|19:00
|TrillerTV
|Venezuela / Bolivia
|19:00
|20:00
|TrillerTV
|Chile
|20:00
|21:00
|TrillerTV
|Argentina / Uruguay / Brasil
|20:00
|21:00
|TrillerTV
|Reino Unido — Londres
|00:00
|01:00 (13 abr.)
|TrillerTV
|España / Francia / Alemania
|01:00
|02:00 (13 abr.)
|DAZN / TrillerTV
|Japón
|08:00
|09:00 (13 abr.)
|TrillerTV
|Australia — Sídney
|10:00
|11:00 (13 abr.)
|TrillerTV
|Nueva Zelanda
|12:00
|13:00 (13 abr.)
|TrillerTV
Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.