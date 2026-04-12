AEW Dynasty 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Dónde ver AEW Dynasty 2026

AEW presenta este domingo 12 de abril 2026 el evento Dynasty en la Rogers Arena, en Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

► Cartelera AEW Dynasty 2026

► ¿Dónde ver AEW Dynasty en vivo?

Fecha: domingo 12 de abril de 2026.
Horario de referencia: Zero Hour: 17:00 — Ciudad de México | Evento principal (PPV): 18:00 — Ciudad de México.
Sede: Rogers Arena Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

Región / Ciudad Zero Hour PPV Plataforma
México — CDMX 17:00 18:00 Fox Sports / PPV
Estados Unidos — Nueva York (ET) 19:00 20:00 HBO Max / PPV / Prime Video
Estados Unidos — Chicago (CT) 18:00 19:00 HBO Max / PPV
Estados Unidos — Denver (MT) 17:00 18:00 HBO Max / PPV
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 16:00 17:00 HBO Max / PPV
Canadá — Toronto 19:00 20:00 TrillerTV / PPV
Centroamérica 17:00 18:00 TrillerTV
Colombia / Perú / Ecuador 18:00 19:00 TrillerTV
Venezuela / Bolivia 19:00 20:00 TrillerTV
Chile 20:00 21:00 TrillerTV
Argentina / Uruguay / Brasil 20:00 21:00 TrillerTV
Reino Unido — Londres 00:00 01:00 (13 abr.) TrillerTV
España / Francia / Alemania 01:00 02:00 (13 abr.) DAZN / TrillerTV
Japón 08:00 09:00 (13 abr.) TrillerTV
Australia — Sídney 10:00 11:00 (13 abr.) TrillerTV
Nueva Zelanda 12:00 13:00 (13 abr.) TrillerTV

Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.

 

