AEW Dynasty 2025 ya tiene sede y fecha confirmada

Probablemente AEW no había conjuntado un año de eventos de pago por visión tan bueno como 2024 desde allá por 2019, pero con el mérito de que en esta ocasión presentó un total de nueve. Y entre las novedades, destacó Dynasty, cuya primera entrega ya tiene un lugar en la memorabilia simplemente por albergar el duelo entre Bryan Danielson y Will Ospreay (Lucha del 2024 para SUPERLUCHAS).

Más allá de su calidad, Dynasty no reportó unas cifras muy boyantes a AEW (PPV menos taquillero en la historia de la empresa), pero Tony Khan y Cía, cuanto menos, repetirán el presente año, y de nuevo, sobre el mes de abril, como hoy podemos corroborar.

Anunciado a través del Philadelphia Inquirer Sports, Dynasty 2025 tendrá lugar el domingo 6 de abril en el Liacouras Center de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU). Recinto y ciudad han acogido varios shows de AEW anteriormente, pero ahora será la primera vez que acojan un PPV de la promotora.

Dentro del artículo publicado por el Philadelphia Inquirer Sports, Tony Khan concede unas declaraciones sobre sus expectativas hacia esta segunda edición de Dynasty, que pretende haga honor a la primera.

As announced by @phillysport this morning, #AEWDynasty PPV is coming to Philadelphia on Sunday, April 6 at the @LiacourasCenter! This marks the first #AEW PPV to be held in Philadelphia.



General on sale tickets will be available on Monday, February 3 at https://t.co/h4nYfXgfqr https://t.co/GxESUCNtLm pic.twitter.com/kQrw6pHEFO