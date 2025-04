Esta noche, en el PPV AEW Dynasty 2025, vimos cómo Will Ospreay logró vencer a Kevin Knight para avanzar a las semifinales del Torneo Copa Fundación Owen Hart 2025.

Will Ospreay y Kevin Knight comenzaron con un forcejeo y toma de réferi. Knight tomó la delantera con un lazo al cuello en la esquina y buscó una cuenta rápida, pero Ospreay se zafó.

Ospreay lo sacó del ring con una patada y voló por encima de la tercera cuerda para caerle encima, regresándolo al encordado. Knight respondió con un machetazo al pecho, pero Ospreay lo castigó con un tirabuzón, enterrándole los nudillos en el costado.

Knight contraatacó con un par de lazos al cuello y un splash, pero Ospreay lo derribó con una patada giratoria a la cabeza. Knight logró un supléx, pero Ospreay lo emparejó con una desnucadora.

Ambos intercambiaron machetazos al pecho y antebrazos, y Knight lo derribó con unas patadas voladoras. Ospreay lo bajó de la ceja del ring y trató de aplicarle un Styles Clash sobre la rampa, pero Knight lo revirtió con un DDT.

De regreso al encordado, Knight repitió el DDT, y cuando Ospreay intentó lanzarse desde las cuerdas, lo recibió con patadas voladoras. Knight subió a lo alto y le aplicó un UFO Splash, pero Ospreay resistió la cuenta.

Knight buscó otro salto desde la cima, pero Ospreay lo sorprendió con un cutter. Knight intentó una rodada a espaldas, pero Ospreay se liberó y conectó el Styles Clash, aunque Knight volvió a resistir.

Luego lo impactó con un Os Cutter, y nuevamente no fue suficiente. Finalmente, Ospreay lo remató con el Hidden Blade y logró la victoria.

