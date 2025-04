En el más reciente PPV de AEW, denominado AEW Dynasty 2025, vimos cómo la Campeona Mundial AEW, «Timeless» Toni Storm, logró vencer a Megan Bayne para retener su título. Toni Storm y Mariah May comenzaron el combate con un forcejeo y toma de réferi.

Storm tomó la delantera con una plancha cruzada desde la segunda cuerda, pero Bayne respondió con un azotón contra la lona seguido de un Fallaway Slam. Luego Bayne sorprendió con un tope suicida sobre Luther en ringside, aunque Storm la atrapó con un Tornado DDT utilizando la espalda de Luther como apoyo, y continuó con otra plancha cruzada desde la cuerda intermedia, ahora de regreso en el ring.

Bayne castigó el abdomen de Storm con varios golpes de hombro, le dio un raquetazo en la esquina y luego impactó con un splash. Siguió con un supléx y un par de lazos al cuello antes de presionar el cuello de Storm contra la cuerda intermedia con su pierna. Ford intervino con un golpe ilegal sobre Storm y Bayne aprovechó para conectar un par de supléxes de estómago contra estómago.

Luther luego cargó a Ford en sus hombros y se la llevó hacia la parte trasera. Mientras tanto, Storm comenzó a reaccionar con derechazos en el centro del ring y encerró a Bayne en una llave de rendición, pero Bayne se liberó con un supléx alemán usando la cuerda inferior para tomar impulso. Bayne trató de pasar sobre Storm, pero esta la sorprendió con un supléx alemán desde la segunda cuerda.

Storm continuó con una serie de derechazos, aunque Bayne le devolvió con otro supléx alemán. Storm reaccionó con un supléx y luego impactó con un ataque con la cadera. Bayne contraatacó con un azotón de espaldas contra la lona y siguió con un lazo al cuello que la hizo estrellar contra la lona.

Bayne intentó finalizar levantando a Storm sobre sus hombros, pero Storm escapó y la sorprendió con una rodada a espaldas para llevarse la victoria.

