AEW Dynasty 2025: Kyle Fletcher venció a Mark Biscoe

En el más reciente PPV de AEW, denominado AEW Dynasty 2025, vimos cómo «The Protostar» Kyle Fletcher logró vencer a Mark Briscoe para avanzar a las semifinales del Torneo Copa Fundación Owen Hart 2025.

Kyle Fletcher sorprendió a Mark Briscoe con una patada en la cara, apenas este ingresó al ring. Mark intentó una rodada a espaldas, pero Fletcher se zafó y recibió un T-Bone Supléx. Fletcher luego conectó una superkick sobre Mark en la ceja del ring, aunque Briscoe respondió con un azotón de espaldas contra la lona.

Mark intentó colocar varias sillas como plataforma de lanzamiento, pero el réferi se las fue quitando una por una. Fletcher aprovechó la distracción para aplicar un supléx sobre una silla y castigar a Mark con varios derechazos en la esquina. Fletcher sacó a Mark del ring con una patada y lo castigó con un powerbomb sobre la ceja del ring y contra la barricada.

Mark reaccionó mordiendo a Fletcher mientras ambos se tambaleaban sobre las cuerdas y lo derribó con unas patadas voladoras. Luego ambos intercambiaron machetazos y antebrazos hasta que Mark aplicó un supléx, aunque Fletcher respondió con un brainbuster y buscó la cuenta.

Mark se levantó y lo castigó con un Razor’s Edge desde la segunda cuerda, seguido de un codazo, pero Fletcher volvió a resistir. Mark conectó un Death Valley Driver, pero Fletcher le propinó un par de patadas y cerró con un segundo Brainbuster para llevarse la victoria.

