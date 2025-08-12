AEW Dynamite y WWE NXT volverán a batallar en menos de dos meses

En los últimos tres años, los «playoffs de la Major League Baseball provocan cada octubre que TBS tenga que reubicar al menos un episodio de AEW Dynamite sobre la franja de los martes noche. Así, en los últimos tres años, aquellas «Wednesday Night Wars» entre Dynamite y WWE NXT se han reproducido puntualmente a modo de «Tuesday Night Wars», si bien la más reciente, el pasado noviembre, volvió a darse en miércoles.

Y ahora ya sabemos cuándo tendrá lugar la siguiente. Según anuncia AEW, para el martes 7 de octubre, desde el Daily’s Place de Jacksonville (Florida, EEUU), está programada nueva edición especial de Title Tuesday, seguida de unas grabaciones de Collision 24 horas después desde el mismo recinto.

JACKSONVILLE! @AEW is coming home with back to back nights of epic professional wrestling as AEW Title Tuesday & AEW Collision invade Daily’s Place, October 7 & 8! Premium seating early access August 12 at 10AM. General on sale August 18 at 10AM. 🧨💥



🎫: https://t.co/zNXLUn1g0H pic.twitter.com/4yUqDCBmZg — Daily’s Place (@dailysplace) August 11, 2025

► Guerra mayor en septiembre

Y como venimos reportando, no deberán esperar hasta el 7 de octubre si quieren asistir a otro enfrentamiento directo entre WWE y AEW. De hecho, se prevé que por primera vez un evento premium del «main roster» del otrora Imperio McMahon compita contra un PPV de los Élite, cuando estos presenten All Out 2025 el próximo 20 de septiembre desde Toronto (Ontario, Canadá).

Las últimas informaciones apuntan a la idea de WWE de situar a John Cena y Brock Lesnar como estelaristas en ese show aún por anunciar; presunto motivo de la ausencia de Lesnar en Clash In Paris, donde Cena luchará contra Logan Paul.