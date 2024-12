La cuenta atrás ha comenzado. Restan poco más de dos semanas para que concluya el 2024, y al mismo tiempo, para que se inicie la nueva era de AEW, cuando el miércoles 1 de enero, Dynamite: Fight For The Fallen se emita en directo de manera simultánea vía TBS y Max, seguido (en teoría, aunque sin anuncio oficial todavía) del episodio de Collision correspondiente tres días después.

Todo, cuando precisamente ahora esos shows televisivos acusan una caída de sus ratings insoslayable, especialmente en comparación a años anteriores. Por lo que la emisión simultánea en dos plataformas (televisión al uso y plataforma de «streaming») debería elevar su audiencia, bajo una nueva etapa muy importante para su futuro.

AEW ha introducido ciertas modificaciones de un tiempo a esta parte en su producción, tras varias salidas y contrataciones (la más sonada, la de Jimmy Jacobs) y una mayor sinergia con Warner Bros. Discovery.

Pero parece que tal renovación continuará de cara a la etapa postelevisiva de la compañía, según comenta Sean Ross Sapp de Fightful.

Mike Mansury, principal responsable de la producción de los shows de AEW, avanzó lo siguiente el pasado mes bajo entrevista con Sports Video Group.

