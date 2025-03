AEW Dynamite, a punto de superar a WCW Monday Nitro

AEW siempre ha visto a WCW como una fuente de inspiración, tanto en lo positivo como en lo negativo. Con 285 episodios hasta la fecha, Dynamite está cerca de superar el número total de episodios producidos por Nitro (288), un hito significativo para la empresa de Tony Khan y un logro que refuerza su permanencia en la industria.

No es un secreto que Eric Bischoff tiene un desdén evidente hacia AEW y Tony Khan, y este sentimiento ha generado que los fans vean con buenos ojos que Dynamite supere a Nitro y el legado de Bischoff. Para muchos seguidores de AEW es un motivo de orgullo y celebración. De hecho, AEW ya ha hecho referencias a esto en el más reciente episodio de Collision, dejando en claro que Khan tenía marcada en su calendario la fecha del episodio número 289 de Dynamite desde hace mucho tiempo.

Las comparaciones entre AEW y WCW han sido constantes desde la fundación de la empresa, y AEW ha abrazado en varias ocasiones esta narrativa, sin ocultar su deseo de superar a WCW desde una perspectiva histórica. A diferencia de WCW, que atravesó una gestión caótica incluso en sus años de mayor éxito (1997-1998), AEW ha logrado mantener una estabilidad operativa más firme. Además, AEW ha demostrado ser financieramente más sostenible a largo plazo, logrando generar ganancias constantes, algo que WCW solo pudo lograr en 1998.

► Uno de los temas inevitables en esta comparación es el de los ratings televisivos

Embed from Getty Images

Sin embargo, es importante considerar los diferentes contextos en los que operaron ambas empresas. La industria de la televisión ha cambiado drásticamente en los últimos 25 años, y las métricas de audiencia ya no se pueden medir de la misma manera. Mientras que Nitro operó en una era donde la televisión por cable dominaba, AEW compite en un panorama mediático fragmentado por el streaming y el consumo digital. En este aspecto, AEW nunca podrá igualar los ratings que WCW alcanzó en su mejor momento, pero su impacto en la industria debe medirse bajo estándares modernos.

El episodio número 289 de Dynamite se celebrará el 16 de abril en el MGM Music Hall at Fenway, en Boston, Massachusetts. Aunque aún no hay luchas anunciadas, muchos especulan que el show podría centrarse en Mercedes Moné, dado que se llevará a cabo en su ciudad natal. Este evento no solo marcará un punto de referencia en la historia de AEW, sino que también servirá como una reafirmación de su crecimiento y evolución dentro del mundo de la lucha libre profesional.