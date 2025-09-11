AEW Dynamite: Toni Storm vence a Sky Blue pero queda humillada

Toni Storm y Skye Blue llevarán su rivalidad a un nuevo nivel en una Philly Street Fight. Con la ECW Arena como escenario, se espera un choque caótico, con el uso libre de armas y un ambiente perfecto para que ambas desaten toda su agresividad.

La 2300 Arena de Philadelphia fue testigo de una de las batallas más violentas que se recuerden en AEW en los últimos meses. El recinto, que alguna vez albergó la etapa dorada de la lucha extrema con ECW, volvió a ser escenario de un combate cargado de brutalidad.

La lucha no se limitó a llaves y golpes tradicionales: sillas, mesas, tachuelas e incluso grapas fueron parte del arsenal que ambas gladiadoras utilizaron para castigarse mutuamente. El público, encendido por la intensidad del enfrentamiento, reconoció la entrega de las dos luchadoras. Finalmente, Storm consiguió la cuenta de tres sobre Blue, consolidando su reinado.

Sin embargo, la celebración fue breve. Apenas sonó la campana, el grupo Triangle of Madness irrumpió en el cuadrilátero y atacó sin piedad a Toni Storm. Kris Statlander acudió al rescate, plantando cara a Thekla y Julia Hart, pero la superioridad numérica la dejó en desventaja. Cuando parecía que Storm y Statlander quedarían tendidas, apareció Jamie Hayter, quien se unió a la refriega, pero Thekla terminó humillando a Storm.

► Lucha por el Campeonato Femenil AEW en All Out

La situación dejó claro que el panorama para Storm está lejos de ser tranquilo. Con Skye Blue fuera de acción tras el brutal combate, la campeona tendrá que defender su título en una complicada lucha de múltiples oponentes ante Kris Statlander, Thekla y Jamie Hayter, una batalla que promete encender aún más la división femenil de AEW.