AEW Dynamite: Thekla se corona Campeona Mundial AEW

El Campeonato Mundial Femenil AEW cambió de manos de forma inesperada en el Dynamite previo a Grand Slam Australia, donde quien llegó como campeona terminó teniendo muchas dificultades.

Kris Statlander puso su reinado a prueba ante Thekla en una violenta lucha con correa. Desde el inicio, ambas quedaron unidas por la muñeca, lo que transformó el combate en un choque con ataques bastante dolorosos.

Statlander trató de imponer condiciones arrastrando a la retadora por la lona, pero Thekla mostró astucia al escapar del ring para castigarla con la correa. La campeona respondió con un lazo y la envió contra la barricada, encendiendo al público, aunque la retadora no tardó en devolver el castigo al atraerla hacia las escaleras metálicas.

Thekla atrapó a Kris en una Tarántula y mantuvo la presión hasta que la campeona logró liberarse. El intercambio se volvió cada vez más salvaje: suplex araña, latigazos y una Blue Thunder Bomb que no fue suficiente para asegurar la victoria de Statlander.

► Momentos claves

La campeona parecía recuperar el control cuando conectó un Tombstone Piledriver, pero la intervención de Sisters of Sin generó una distracción crucial. Thekla no perdonó, lanzó una lanza y ató las manos de Kris con la correa antes de rematarla con un pisotón definitivo para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Thekla y sus aliadas se unieron a la nueva monarca para atacar a Statlander hasta que Alex Windsor y Jamie Hayter aparecieron para igualar fuerzas. El llamado Triangle of Madness optó por retirarse mientras Thekla presumía el campeonato, dejando abiertas múltiples rivalidades en la división femenina.