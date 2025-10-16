AEW Dynamite: The Opps retienen los Campeonatos de Trios ante La Facción Ingobernable

En un enfrentamiento cargado de intensidad y acción, The Opps (Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata) lograron defender sus Campeonatos de Trios de AEW frente a La Facción Ingobernable (Rush, Dralistico y The Beast Mortos). La victoria reafirma el dominio del equipo campeón y marca el camino para futuros enfrentamientos.

Desde el inicio, Mortos y Hobbs intercambiaron ataques ante los cánticos del público, mientras Rush llamaba a Shibata para un duelo mano a mano en el centro del ring. El combate se caracterizó por intercambios de chops, cabezazos y suplex de ida y vuelta, hasta que La Facción Ingobernable logró tomar el control y castigar a los campeones en la esquina.

Shibata reaccionó con fuerza, conectando derechazos y un Dropkick sobre Dralistico, seguido de un suplex que casi le da la cuenta. Hobbs ingresó para dominar a todos sus rivales con un potente Body Slam, y Samoa Joe continuó la ofensiva con derechazos y un Senton sobre Dralistico.

► Momentos claves

El desenlace llegó con Samoa Joe aplicando el Coquina Clutch sobre Dralistico para retener los títulos. Las intervenciones clave incluyeron la ofensiva combinada de Hobbs y Shibata que equilibró la balanza, así como el control del ring que permitió a Joe capitalizar cada oportunidad. Tras la lucha, LFI atacó a The Opps, generando la intervención de Hangman Page para hacer correr a los mexicanos.

► ¿Qué pasará ahora?

La tensión se intensifica de cara a WrestleDream, donde Hangman Page y Samoa Joe se enfrentarán por el Campeonato de AEW. Con la rivalidad claramente abierta y ataques posteriores al combate, el próximo evento promete choques explosivos y momentos decisivos entre ambos luchadores y sus respectivos aliados.

