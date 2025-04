En la más reciente edición de AEW Dynamite, vimos cómo los Campeones Mundiales de Parejas AEW, The Hurt Syndicate, Bobby Lashley y Shelton Benjamin, vencieron a Toa Liona y Bishop Kaun y retuvieron su título.

Toa Liona atacó por la espalda a Shelton Benjamin con un machetazo al pecho. Benjamin reaccionó con un DDT y dio el relevo a Bishop Kaun. Kaun y Liona intentaron castigar en equipo a Benjamin en la esquina, pero Shelton sorprendió a Kaun con un flatliner y lo siguió con un supléx.

Liona volvió al combate y conectó varios codazos sobre Benjamin, luego lo derribó con una zambullida samoana y embistió a Bobby Lashley con lazos al cuello en la esquina. Lashley reaccionó atrapando a Liona en el Hurt Lock, pero Kaun intervino para ayudar. Liona aprovechó para lanzar a Lashley contra la barricada.

Kaun conectó unas patadas voladoras sobre Benjamin, pero este respondió con un par de supléxes alemanes. Lashley luego se lanzó con una Spear sobre Liona en ringside, y Benjamin le dio el relevo. Lashley finalizó el combate con una Spear sobre Kaun para quedarse con la victoria. Después del combate, MJF apareció para insistir en unirse a The Hurt Syndicate, afirmando que no solo aportaría su talento, sino también el de otros.

Varias mujeres bajaron al ring para unirse a MJF y al grupo. Benjamin dijo que aún necesitaba más tiempo, haciendo alusión al reloj de MJF. MJF accedió a dárselo si lo dejaban entrar al grupo, pero Benjamin aún se negó. Aun así, MJF le entregó su reloj como muestra de buena fe y le recordó a Lashley que siempre consigue lo que quiere.

MVP intervino para calmar a Lashley, y el grupo se retiró junto a las mujeres. En backstage, The Hurt Syndicate fue entrevistado. Lashley le dijo a MVP que no confiaba en MJF.

MVP respondió que entendía que MJF podía ser fastidioso, pero desde el punto de vista de los negocios, podían usarlo para conseguir lo que querían. Lashley advirtió que, si MJF se salía de control, lo lastimarían sin pensarlo. Después de eso, llamaron de nuevo a las mujeres que los acompañaban y se retiraron con ellas.

