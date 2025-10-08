AEW Dynamite: The Hurt Syndicate derrota a The Demand en lucha callejera

El enfrentamiento entre Bobby Lashley, Shelton Benjamin y MVP —The Hurt Syndicate— ante Ricochet, Toa Liona y Bishop Kaun, conocidos como The Demand, fue una auténtica guerra sin reglas. La lucha callejera se convirtió rápidamente en un festival de caos, violencia y resistencia, donde los seis luchadores llevaron el cuerpo al límite entre mesas, sillas y golpes brutales.

► La lucha

Desde antes del toque de campana, los seis hombres se lanzaron al ataque desatando una batalla campal por toda la arena. MVP y Ricochet iniciaron el caos, seguidos por Toa Liona y Bishop Kaun, quienes tomaron el control hasta que Lashley cambió el rumbo con su fuerza bruta. Ricochet impresionó al público con una bala de cañón sobre todos, pero The Hurt Syndicate resistió el castigo. Tras varios minutos de caos y mesas rotas, Lashley y sus compañeros lograron dominar y tomar el control total del combate.

Momentos clave

El cierre fue demoledor. Lashley regresó con furia, lanzando a Liona contra otra mesa en ringside. Con Ricochet como único sobreviviente, The Hurt Syndicate lo acorraló en el ring. Shelton Benjamin culminó la masacre con un suplex sobre una mesa colocada en el esquinero, logrando la cuenta de tres mientras Lashley y MVP observaban victoriosos.

¿Y ahora qué?

Con esta victoria, The Hurt Syndicate recupera terreno como una de las facciones más dominantes del circuito. Bobby Lashley envió un claro mensaje de poder, mientras que The Demand deberá reagruparse si desea volver a la contienda por el control de la división por equipos.