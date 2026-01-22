AEW Dynamite: The Death Riders vencieron a The Don Callis Family en lucha callejera

Esta noche en AEW Dynamite vimos una gran lucha callejera entre el Campeón Continental AEW, Jon Moxley, y sus secuaces de The Death Riders, Wheeler Yuta y Daniel García, ante The Don Callis Family, conformado el trío por el mexicano Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero.

► Momentos clave

La lucha fue realmente brutal, desde un inicio, Jon Moxley y Lance Archer lucharon entre el público. Luego, Daniel García fue lastimado al ser castigado con una caneca de basura y Jon Moxley fue tomado solo, pues Wheeler Yuta también quedó fuera de acción, y recibió golpes de todos los de la Familia de Don Callis.

Mox reaccionó y logró darle varios derechazos a Archer, quien también lo atendió con un derechazo y sacó una mesa debajo del ring. Marina Shafir intentó evitar que Archer usara la mesa y le aplicó una tremenda palanca al brazo, que luego transformó en candado a la pierna, y Mox le dio un derechazo a la cabeza a Archer.

Mox frenó a tiempo, pero Archer lo tomó en el aire, lo cargó y lo llevó corriendo hasta hacerlo romper la mesa con su humanidad.

Tras esto, todos los participantes del combate entraron al ring y Moxley le dio tremendo DDT a Hechicero y Romero y luego sacó una pequeña mesa llena de vidrios, tachuelas y alambres de púas. Sin embargo, Romero resistió con un candado volador a la cabeza y una patada a la cara de Mox, que le permitió a Archer azotar con un chokeslam a Moxley contra su propio invento.

PAC apareció y atacó con su muleta a Archer, Claudio Castagnoli lo ayudó y The Death Riders sacaron más empuje. García aplicó el sharpshooter a Romero y Mox lo remató con su pisotón a la cabeza. Luego, Romero se rindió ante la llave de García.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Mox encaró a Don Callis en la mesa de comentaristas y le dijo que el chico de Callis, Kyle Fletcher, sabe dónde buscarlo. Y se marchó.