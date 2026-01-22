AEW Dynamite: The Death Riders vencieron a The Don Callis Family en lucha callejera

por
AEW Dynamite Jon Moxley Marina Shafir

Esta noche en AEW Dynamite vimos una gran lucha callejera entre el Campeón Continental AEW, Jon Moxley, y sus secuaces de The Death Riders, Wheeler Yuta y Daniel García, ante The Don Callis Family, conformado el trío por el mexicano Hechicero, Lance Archer y Rocky Romero.

► Momentos clave

AEW Dynamite 21 enero 2026 001
AEW Dynamite 21 enero 2026 001

La lucha fue realmente brutal, desde un inicio, Jon Moxley y Lance Archer lucharon entre el público. Luego, Daniel García fue lastimado al ser castigado con una caneca de basura y Jon Moxley fue tomado solo, pues Wheeler Yuta también quedó fuera de acción, y recibió golpes de todos los de la Familia de Don Callis.

Mox reaccionó y logró darle varios derechazos a Archer, quien también lo atendió con un derechazo y sacó una mesa debajo del ring. Marina Shafir intentó evitar que Archer usara la mesa y le aplicó una tremenda palanca al brazo, que luego transformó en candado a la pierna, y Mox le dio un derechazo a la cabeza a Archer.

Mox frenó a tiempo, pero Archer lo tomó en el aire, lo cargó y lo llevó corriendo hasta hacerlo romper la mesa con su humanidad.

AEW Dynamite 21 enero 2026 003
AEW Dynamite 21 enero 2026 003

Tras esto, todos los participantes del combate entraron al ring y Moxley le dio tremendo DDT a Hechicero y Romero y luego sacó una pequeña mesa llena de vidrios, tachuelas y alambres de púas. Sin embargo, Romero resistió con un candado volador a la cabeza y una patada a la cara de Mox, que le permitió a Archer azotar con un chokeslam a Moxley contra su propio invento.

PAC apareció y atacó con su muleta a Archer, Claudio Castagnoli lo ayudó y The Death Riders sacaron más empuje. García aplicó el sharpshooter a Romero y Mox lo remató con su pisotón a la cabeza. Luego, Romero se rindió ante la llave de García.

AEW Dynamite 21 enero 2026 004
AEW Dynamite 21 enero 2026 004

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, Mox encaró a Don Callis en la mesa de comentaristas y le dijo que el chico de Callis, Kyle Fletcher, sabe dónde buscarlo. Y se marchó.

AEW Dynamite Don Callis Jon Moxley Marina Shafir
AEW Dynamite Don Callis Jon Moxley Marina Shafir
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos