AEW Dynamite: The Death Riders derrotan a The Don Callis Family en lucha por equipos

La Familia Don Callis, integrada por Mark Davis, Josh Alexander y Konosuke Takeshita, chocó con los Death Riders: Jon Moxley, Claudio Castagnoli y PAC, en un duelo bastante intenso entre ambos equipos.

Desde el inicio quedó claro que sería una contienda de poder contra resistencia, pues se mezclaron dos de los equipos dominantes de AEW.

El dominio cambió constantemente de manos. Castagnoli impuso su fuerza con uppercuts y un impresionante swing, mientras Takeshita respondía con explosividad y ataques contra la barricada. La lucha pronto se desbordó hacia ringside, con los seis hombres golpeándose sin tregua y elevando la tensión del encuentro.

La intensidad aumentó todavía más. Intercambios de fuertes castigos, intentos de cobertura interrumpidos y ataques en conjunto mantuvieron el resultado en suspenso. Cuando la familia de Callis parecía tener control sobre Moxley, la intervención de Claudio y PAC equilibró la balanza, dejando a Alexander expuesto para el desenlace definitivo.

► Momentos claves

El punto decisivo llegó cuando Moxley quedó cara a cara con Josh Alexander tras un nuevo estallido de caos en el ring. Sin apoyo inmediato, Alexander fue sorprendido por un contundente Death Rider que selló la cuenta de tres, otorgando la victoria a los Death Riders en una lucha donde cada error resultó costoso.

► ¿Qué pasará ahora?

Los Death Riders consiguiero una improtante victoria, en una rivalidad contra la Don Callis Family que no parece que vaya a terminar pronto.