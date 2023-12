AEW Dynamite tendrá otra vez 5 minutos extra

Por pedir, que no quede, dicen. El Continental Classic tal vez nos dejaría aún mejores duelos si estos tuvieran un límite de tiempo de 30 minutos, como años atrás el G1 Climax. Pero esto es televisión, y AEW prefiere añadir todos los combates posibles de su torneo en los episodios de Dynamite y Collision, para así finiquitarlo antes de Worlds End, donde se disputará la final.

120 minutos de Dynamite que hoy, una vez más, contarán con una «prórroga» de 5 minutos, según ha anunciado Tony Khan.

Because of your amazing support

Wednesday Night #AEWDynamite will be presented on TBS with 5 minutes overrun TOMORROW!

It's been a great week for AEW, last Wednesday Dynamite was the #1 show on cable + one of our best shows ever on #AEWCollision!

AEW fans, how are you feeling?