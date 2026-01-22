AEW Dynamite: Swerve Strickland venció a Kevin Knight y tiene en la mira a MJF

Esta noche, en el evento estelar de AEW Dynamite, vimos una muy buena lucha entre Swerve Strickland y Kevin Knight de JetSpeed, parte de los Campeones Mundiales de Tríos AEW.

La lucha empezó con una toma de réferi, con una especie de corbata, Knight mandó a volar a Strickland, quien solo sonrió ante esta situación. Knight dominó los primeros minutos a Swerve, ante la mirada de MJF desde un palco de la arena. Knight sacó del ring a su rival y le cayó encima con tremendas patadas voladoras.

► Momentos clave

Strickland logró reaccionar y con patadas voladoras sacó a su rival del ring. Strickland le arrojó agua encima a su rival, quien gateó tratando de recuperarse y le lanzó un raquetazo al pecho, pero Strickland le devolvió con un tremendo machetazo al pecho.

Swerve se lanzó con una especie de cabezazo a la espalda de Knight y empezó su dominio durante buenos minutos, hasta que Kevin le dio un tremendo lazo al cuello.

Strickland le hizo tremendo death valley driver contra la ceja de protección del ring, los fans corearon que era una lucha genial, y luego, le hizo tremenda piledriver sobre la barricada de protección LED.

Tras esto, Knight reaccionó a los minutos con un tremenda súper Frankensteiner y le hizo unas patadas voladoras de costa a costa, antes de caerle encima a Swerve con su UFO Splash, pero Swerve logró evitar la derrota al poner su pie sobre la soga.

El final llegó cuando Swerve Strickland le hizo su Big Pressure a Kevin Knight para obtener la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Swerve Strickland, al igual que Kenny Omega, quiere el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. Y por eso, terminó la función con un careo a lo lejos entre él y MJF. Con esta victoria, va en camino a lograrlo, pero parece ser que tendrá que enfrentarse primero a Omega. O, ¿por qué no?, entrar en una triple amenaza.