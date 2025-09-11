AEW Dynamite: Riho y Alex Windsor hcen rendir a Mercedes Mone y Emi Sakura

Mercedes Moné, se unió a la legendaria Emi Sakura para medir fuerzas contra el equipo de Riho y Alex Windsor. Esta alianza llega tras la lucha entre Moné y Windsor celebrada la semana pasada, donde Riho sorprendió con su regreso para proteger a la británica.
Desde el arranque, Moné y Emi controlaron el ritmo al castigar a Riho. Sin embargo, la japonesa logró revertir con unas tijeras y dio entrada a Windsor, quien mostró poder físico al contrarrestar los ataques de Moné. El duelo subió de intensidad cuando ambas parejas se unieron para ejecutar maniobras conjuntas, que incluyeron vuelos espectaculares hacia ringside.
El momento clave llegó en el cierre, cuando Emi atrapó a sus rivales con una llave doble y Mercedes castigó la espalda de Riho. Aun así, Windsor ingresó con fuerza para equilibrar la balanza y darle aire a su equipo.
► Riho se lleva la victoria
La recta final estuvo marcada por un doble sometimiento: Riho aplicó un cangrejo sobre Emi en el centro del ring, mientras Windsor atrapó a Moné con una rendición entre las cuerdas. Lo llamativo fue que ambas, Sakura y Moné, terminaron rindiéndose, a pesar de que Mercedes no tenía el relevo legal y estaba en contacto con las cuerdas.
► Riho busca el Campeonato TBS
Con este triunfo, Riho y Alex Windsor confirmaron su buen momento como equipo. En particular, Riho dio un paso importante en sus aspiraciones individuales, ya que la victoria la acerca cada vez más a una oportunidad titular por el Campeonato TBS.