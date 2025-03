AEW Dynamite: Powerhouse Hobbs venció a Mark Davis

En la más reciente edición de AEW Dynamite, y en la tercera lucha de la noche, vimos cómo Powerhouse Hobbs logró vencer en una corta, pero interesante y divertida lucha a Mark Davis.

Davis y Hobbs atacaron a varios oficiales antes de que sonara la campana. Ambos se fueron de inmediato al ataque y comenzaron a intercambiar suplexés. Davis estrelló a Hobbs contra el esquinero, pero Hobbs intentó reaccionar con una embestida.

Davis lo frenó con un codazo. Hobbs respondió con un azotón contra la lona giratorio, pero Davis lo sorprendió con una patada a la cabeza.

Hobbs resistió el castigo y finalizó el combate con un rompe espinas dorsal para llevarse la victoria.

Powerhouse Hobbs quickly beats Mark Davis with his Spinebuster, short but fun match!

WE NEED THAT BIG HOBBS PUSH IN 2025.

