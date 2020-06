AEW Dynamite podría ser cancelado por un motivo más allá de los ratings

Los malabarismos que WWE y AEW han hecho para sortear las restricciones por la crisis del coronavius darían para un libro. La primera, grabaciones a contrarreloj y casi de manera clandestina, hasta que el gobernador Ron DeSantis decretó como "actividad esencial" la lucha libre.

Y como conexión a la noticia que nos ocupa, quiero recordarles el reporte que Dave Meltzer publicó explicando por qué Vince McMahon decidió volver a los shows grabados, tras una orden días atrás de que Raw, NXT y SmackDown debían emitirse en directo.

«Mr. McMahon decidió lo de volver a los shows en directo porque tenía miedo, no sé si Fox o NBC Universal instaron a Vince, pues está en el contrato. Vince pensó que como está en el contrato, si hacía más shows grabados podía fastidiar el acuerdo.

«Hay muchas solicitudes de prensa que estos tipos no responden, como '¿van a cortarle los pagos si no producen programas en directo?' Creo que en algún punto de esta semana, ambas compañías le dijeron a Vince, 'no vamos a cancelar los pagos si no haces shows en directo'. Así que Vince cambio el calendario y decidió no hacerlos en directo».