AEW Dynamite: Orange Cassidy se lleva la victoria pese a ser abandonado por Roderick Strong

Orange Cassidy aceptó una luhca al lado de Roderick Strong se enfrentaron a Daniel García y Clark Connors en un duelo que rápidamente mostró señales de conflicto interno.

Strong tomó la iniciativa desde el arranque, atacando con intensidad a Connors y reclamando a Cassidy mayor agresividad. La dinámica cambió cuando Cassidy ingresó al ring y desató su peculiar ofensiva, incomodando a García con ataques en la esquina. Sin embargo, el dominio fue breve, ya que Daniel reaccionó con un potente suplex justo antes de la pausa, frenando el impulso de los técnicos.

► Momentos claves

García mantuvo el control e intentó someter a Cassidy, quien logró escapar y expulsar a ambos rivales del ring con las manos en los bolsillos. Cuando parecía el momento ideal para el relevo, Strong sorprendió a todos al bajarse del ring y retirarse por la rampa, dejando solo a su compañero.

La desventaja permitió que García y Connors castigaran sin piedad a Orange, llevando la pelea hasta la barricada. Todo indicaba que la derrota era inevitable, hasta que Darby Allin irrumpió para derribar a Connors y neutralizar la amenaza externa. Aprovechando el caos, Cassidy atrapó a García con una cuna inesperada para obtener la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La relación entre Cassidy y Strong queda en entredicho tras esta evidente traición, mientras el conflicto con los Death Riders sigue escalando.

Después del combate, Toni Storm aseguró que rapará a Marina Shafir en la lucha que ambos bandos sostendrán, pero Wheeler Yuta respondió mostrando a Mina Shirakawa siendo dominada por Shafir y cortándole un mechón de cabello, elevando aún más la rivalidad.