AEW Dynamite: Okada y Takeshita consiguen lucha por el Campeonato de Parejas en WrestleDram

En un intenso enfrentamiento, Bandido y Brody King, se enfrentaron a Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada en un combate por parejas; sin embargo, los monarcas no pudieron conseguir el triunfo y ahora tendrán que defender el Campeonato de Parejas AEW en WrestleDream.
► La lucha
La contienda comenzó con Bandido y Takeshita intercambiando ataques, con Brody King sumándose para usar a su compañero como arma contra Konosuke. A pesar de varios intentos de cuenta y movimientos finales de ambos equipos, ninguno cedió terreno.
Kazuchika Okada/Konosuke Takeshita beat BRODIDO in the Double Jeopardy Eliminator match after Okada takes advantage of Bandido’s injured arm!
OKADA/TAKE WILL NOW GET AEW WORLD TAG TITLE SHOTS ON THE PPV. pic.twitter.com/ONIYlmx50p
— Drainmaker (@DrainBamager) October 8, 2025
► Momentos clave
El duelo destacó por el uso de estrategias combinadas de Brodido y la resistencia de Bandido pese a su brazo lastimado. La rivalidad interna entre Okada y Takeshita generó momentos de tensión en ringside, mientras ambos se aseguraban de coordinar ataques y aprovechar los errores de sus rivales. La victoria final se definió cuando Okada se robó el relevo para conectar el Rainmaker definitivo.
¿Y ahora qué?
Tras el triunfo, se confirmó que Brodido defenderán sus títulos de parejas ante Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada en AEW WrestleDream, prometiendo un enfrentamiento cargado de emoción y grandes maniobras aéreas.