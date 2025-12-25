AEW Dynamite: MJF, brutalmente atacado por Swerve Strickland y «Hangman» Adam Page

El talentoso luchador MJF, uno de los mejores del mundo, volvió al ring tras su derrota ante Mark Briscoe el pasado 20 de septiembre en el PPV AEW ALL OUT 2025. Esta vez, venció en poco más de un minuto al joven talento local, Dustin Waller.

MJF se enfrentó a un joven talento local, Dustin Waller. MJF empezó dándole puñetazos, llevó a su rival al esquinero, este intentó golpearlo, pero MJF se recuperó.

► Momento clave

MJF lo dominó completamente y luego lo castigó con un DDT antes de hacerlo rendir con su Salt of the Earth para que MJF haga rendir a Dustin Waller. Una lucha corta, pero dinámica, bastante interesante.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, hubo una buena confrontación entre MJF, Swerve Strickland y «Hangman» Adam Page, quienes buscarán ganar el Campeonato Mundial Indisputable en una lucha fatal de cuatro esquinas en el PPV AEW Worlds End 2025. Strickland le dijo a MJF mientras Hangman lo ahorcaba, nunca mejor dicho, con una cadena: «Eres un hombre con poder, y eso mismo lo convierte en una combinación tóxica para cualquier hombre de este mundo. Así que, francamente, eso te convierte en un Diddy más grande de lo que yo jamás seré».