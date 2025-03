En la más reciente edición de AEW, y en la tercera lucha de la noche, vimos cómo «Speedball» Mike Bailey sino, por fin, luego de meses, su esperado debut en AEW Dynamite. Luchó ante el mexicano The Beast Mortos en la primera ronda del torneo eliminatorio para definir al futuro retador de Kenny Omega y su Campeonato Internacional AEW.

El combate duró 10 minutos y 57 segundos y fue realmente entretenido. Esto fue lo que pasó desde el Save Mart Center at Fresno State en Fresno, California:

Sonó la campana y Speedball mostró respeto hacia Mortos antes de iniciar su ofensiva con una serie de patadas a su muslo. Luego, lo sacó del ring con varias ráfagas de patadas y se lanzó en un moonsault desde la ceja del cuadrilátero. Sin embargo, Mortos lo vio venir y lo estrelló contra el piso.

Acto seguido, aplicó una desnucadora y lo castigó con un golpe de palma abierta a la cara. Speedball se recuperó y voló sobre la tercera cuerda para impactar a Mortos en el exterior. De regreso del corte comercial, Speedball conectó un moonsault sobre Mortos e intentó la cuenta.

Mortos logró resistir, pero Speedball lo castigó con otro moonsault en el exterior y lo remató con un powerbomb contra las cuerdas dentro del ring. Mortos reaccionó y respondió con una zambullida samoana.

Speedball buscó la cuenta, pero Mortos lo sorprendió con un contraataque y lo cubrió. Speedball logró zafarse, luego le conectó un rodillazo y cerró con una patada giratoria para llevarse la victoria.

Oh my JESUS

I don't think you could have a better first appearance for Speedball Mike Bailey pic.twitter.com/tz6USTOjLs

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) March 13, 2025