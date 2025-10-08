AEW Dynamite: Mercedes Moné retiene el Campeonato TBS ante Lacey Lane

por

Lacey Lane hizo su debur en AEW para enfrentar a Mercedes Moné por el Campeonato TBS. Desde el inicio, Lane mostró su agresividad y habilidad en el ring, sorprendiendo a la campeona y ganándose los aplausos del público con maniobras espectaculares y ofensivas rápidas.

La lucha

Lacey Lane dominó los primeros minutos con una Superkick y una variante de Piledriver apoyándose en las cuerdas, buscando la victoria temprana. Mercedes Moné reaccionó tras los comerciales con su experiencia, conectando suplexes y subiendo al esquinero para un Frog Splash, pero Lane lo evitó con una Superkick.

Momentos clave

El combate destacó por la intensidad de Lane en su debut, con maniobras como machetazos de cuerdas y Powerbombs que pusieron en aprietos a Moné. La campeona respondió con astucia, lanzando a Lane contra el poste y ejecutando su Money Maker de manera impecable para cerrar la contienda, asegurando la retención del Campeonato TBS.

¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Mercedes Moné mantiene su reinado como Campeona TBS, mientras que el debut de Lacey Lane abre las puertas para un futuro en AEW, aunque sin duda será complicado levantarse.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos