AEW Dynamite: Mercedes Moné retiene el Campeonato TBS ante Lacey Lane

Lacey Lane hizo su debur en AEW para enfrentar a Mercedes Moné por el Campeonato TBS. Desde el inicio, Lane mostró su agresividad y habilidad en el ring, sorprendiendo a la campeona y ganándose los aplausos del público con maniobras espectaculares y ofensivas rápidas.

► La lucha

Lacey Lane dominó los primeros minutos con una Superkick y una variante de Piledriver apoyándose en las cuerdas, buscando la victoria temprana. Mercedes Moné reaccionó tras los comerciales con su experiencia, conectando suplexes y subiendo al esquinero para un Frog Splash, pero Lane lo evitó con una Superkick.

Momentos clave

El combate destacó por la intensidad de Lane en su debut, con maniobras como machetazos de cuerdas y Powerbombs que pusieron en aprietos a Moné. La campeona respondió con astucia, lanzando a Lane contra el poste y ejecutando su Money Maker de manera impecable para cerrar la contienda, asegurando la retención del Campeonato TBS.

Mercedes Mone retains the TBS Championship against Lacey Lane and will surpass 500 days as Champion.#AEWDynamite pic.twitter.com/lCXmJnAeJ7 — Fightful Wrestling (@Fightful) October 8, 2025

¿Y ahora qué?

Con esta victoria, Mercedes Moné mantiene su reinado como Campeona TBS, mientras que el debut de Lacey Lane abre las puertas para un futuro en AEW, aunque sin duda será complicado levantarse.