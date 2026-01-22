AEW Dynamite: Megan Bayne y Penélope Ford superan a las Timeless Love Bombs

por

La rivalidad entre Megan BaynePenélope Ford con Toni StormMina Shirakawa, vivió otro capítulo, donde las cuatro gladiadoras dejaron todo en el combate.

Ya con la lucha en marcha, Storm comenzó intercambiando golpes con Bayne, pero el poder de “Megasus” fue evidente desde los primeros instantes. Bayne no solo derribó a la ex campeona mundial, sino que también levantó a Shirakawa para lanzarla contra su propia compañera, tomando el control mientras provocaba al público.

Bayne siguió castigando a Shirakawa, con fuertes golpes. Sin embargo, una patada misil permitió a Mina llegar al relevo, dando entrada a Storm, quien cambió el rumbo con dropkicks, suplexes y ataques en la esquina.

El combate se volvió caótico, con intercambios constantes dentro y fuera del ring. Aunque Storm y Shirakawa lograron conectar ofensiva combinada, Bayne y Ford resistieron y recuperaron el control.

AEW DYNAMITE 21 de enero 2026

Momentos claves

Cuando Toni Storm intentó cerrar el combate con una llave a las piernas, Megan Bayne apareció con un potente lazo para romper la maniobra. Acto seguido, Bayne y Ford conectaron su Dispositivo del Juicio Final sobre Mina Shirakawa, mientras Marina Shafir que tiene rivalidad con Storm apareció e impidió que Storm regresara al ring, asegurando la cuenta de tres contra Shirakawa.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Megan Bayne y Penélope Ford se consolidan como una dupla peligrosa dentro de la división femenil, mientras que la derrota podría llevar a Toni Storm y Mina Shirakawa a replantear su estrategia si queiren ser un equipo sobresaliente.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos