AEW Dynamite: Máscara Dorada venció a Roderick Strong

De manera sorpresiva, el talentoso luchador mexicano Máscara Dorada logró vencer a Roderick Stong, quien casi que quedó eliminado del Torneo Continental Classic 2025. Roderick Strong llegó con 0 puntos, mientras que el talentoso enmascarado mexicano llegó con 3 puntos. Los fans empezaron a corear ‘Feliz Navidad’ mientras ambos intercambiaban una toma de réferi.

► Momento clave

En donde Strong arrojó a Dorada contra la lona, pero este reaccionó con una palanca al brazo. Dorada luego atacó a Strong con una quebradora de espaldas. Strong evitó una plancha de 450 grados y conectó una Sick Kick que casi le da la victoria. Tras recibir un Tiger Bomb que casi lo vence, Morada le evitó a Strong su remate final, el End of Heartache, con una patada frontal, y luego, le dio su remate final, un tremendo Shooting Star Press para ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Dorada llegó a seis puntos con esta victoria, ya veremos qué pasará, pues Konosuke Takeshita lidera con 10 puntos.