AEW Dynamite: Kyle Fletcher retiene el Campeonato TNT enfrentará a Mark Briscoe en WrestleDream

Pese a que Kyle Fletcher tuvo una importante victoria y retuvo contundentemente el Campeonato TNT, el gusto le duró poco, pues ya tiene un reto para WrestleDream.

Kyle Fletcher y Kyle O’Reilly ofrecieron un combate intenso. Desde los primeros minutos, ambos mostraron habilidad y resistencia, intercambiando llaves a ras de lona y maniobras aéreas.

► La lucha

El combate fue una verdadera demostración de técnica y fuerza. O’Reilly dominó la primera parte con suplex y candados al cuello, mientras Fletcher se defendía con potentes contralona y Powerbombs. La acción se trasladó a ringside, donde intercambiaron chops y patadas, y ambos quedaron al límite tras varios impactos contra barreras y postes. La lucha culminó con Fletcher ejecutando su movida final, asegurando la victoria y manteniendo el Campeonato TNT.

► Momentos clave

Tras la lucha, Lance Archer se unió a Fletcher para atacar a O’Reilly, pero The Conglomeration intervino, provocando la retirada de la Don Callis Family. La tensión escaló con un cara a cara entre Fletcher y Mark Briscoe, dejando claro que la rivalidad está lejos de terminar.

¿Y ahora qué?

En una entrevista con Renee Paquette, se confirmó que Kyle Fletcher defenderá su Campeonato TNT ante Mark Briscoe en WrestleDream, prometiendo otro enfrentamiento lleno de intensidad y acción para los fans.