AEW Dynamite: Konosuke Takeshita venció a Orange Cassidy

Esta noche, en la edición especial de AEW Dynamite de Navidad, vimos cómo por el Torneo Continental Classic 2025, en la Liga Azul, el talentoso luchador japonés Konosuke Takeshita se enfrentó ante Orange Cassidy y logró una gran victoria, que lo deja como líder absoluto de su liga con 10 puntos.

A esta lucha, el japonés llegó con 7 puntos y el estadounidense con 6 unidades. Ambos se miraron fijamente, Cassidy mandó sus gafas a volar hacia Konosuke, quien las recogió, pero recibió un golpe a traición y una cuenta en dos segundos. Cassidy conectó un DDT sobre el Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, y casi gana la lucha.

► Momento clave

Orange luego recibió una paliza de Takeshita, quien lo pisoteó. Cassidy puso sus manos en los bolsillos para lanzar sus pataditas a Takehsita, quien sí se las dio de verdad. Takeshita luego conectó a Cassidy con su Blue Thunder Bomb. Cassidy luego mandó sobre la barricada a Takeshita y logró regresar al ring justo al tiempo. Cassidy intentó una rodada a espaldas, pero Takeshita la revirtió y lo atacó con su Raging Fire para ganar por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Habrá que esperar a ver qué pasa, pero Takeshita se perfila para ganar la Liga Azul de este torneo.