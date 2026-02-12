Tommaso Ciampa expuso el Campeonato TNT ante Kyle Fletcher. Ciampa conquistó el título el 31 de enero al derrotar a Mark Briscoe. La semana pasada lo retuvo en una lucha de tres esquinas ante Roderick Strong y Claudio Castagnoli.

► Momentos clave

Fletcher, quien ostentó ese mismo título por 114 días antes de perderlo ante Briscoe, llegó con todo a este encuentro. Castigo a Ciampa con distintos tipos de quebradoras, buscando terminar rápido la faena. Sin embargo, Ciampa se recuperó y le pagó a su retador con la misma moneda.

Tras una serie de rodillazos en las inmediaciones del ring, Fletcher se pudo defender con un Snap Dragon en el piso. Fletcher empezó a buscar el toque de espaldas aprovechando que Ciampa se dolía del cuello.

Sintiéndose invencible, Fletcher se fue al ground & pound. Ciampa bloqueó un intento de martinete pero casi fue vencido con una rana. Ambos se lanzaron patadas, impactándose en el rostro al mismo tiempo. En una embestida de Fletcher, Ciampa se agachó, saliendo disparado el australiano fuera del ring, donde la acción siguió. Ciampa aplicó Psycho Driller sobre las escaleras metálicas.

De regreso al enlonado, Ciampa busco el toque de espaldas tras un DDT Invertido. Intentó Psycho Driller desde las alturas, pero Fletcher lo bajó con Super Back Suplex, y luego lo azotó con un powerbomb para dos segundos.

Ciampa evitó brainbuster, pero no pudo evitar powerbomb en la ceja del ring. Patada de Fletcher en la esquina, y esta vez sí logró el brainbuster. De manera increíble, Ciampa rompió la cuenta.

Fletcher intentó superplex. Ciampa le aplicó Super German Suplex y quiso terminar con rodillazo al rostro. Dos segundos… Otro rodillazo al rostro, mismo resultado. En la mesa de comentaristas, Don Callis y Lance Archer estaban furiosos.

Fletcher resistió machetazos, luego azotó a Ciampa en la esquina y le impactó la bota. Buscaba terminar, pero Ciampa lo interceptó con rodillazo y le aplicó brainbuster.

Fletcher contraatacó con Michinoku Driver, luego un lariat y remató con Brainbuster, venciendo por cuenta de tres en una extraordinaria lucha.

► ¿Y ahora qué?

Kyle Fletcher es nuevamente el Campeón TNT y llegará a Grand Slam Australia con el título en hombros. Como era de esperarse, ofreció un reto abierto, el cual fue contestado por Mark Briscoe. La estipulación será la de lucha de escaleras.