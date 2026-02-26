AEW Dynamite: Kevin Knight vence a Mansoor y buscará un título individual

por

Kevin Knight se enfrentó a Mansoor, en un duelo bastante interesante, donde ambos gladiadores sacaron todas sus armas, aunque el combate no duró mucho.

Ambos comenzaron forcejeando, con Mansoor empujando a Knight para marcar territorio. El saudí tomó la iniciativa con una patada al abdomen, pero Knight respondió con una potente patada voladora que envió a su rival hasta la rampa de entrada.

Mansoor regresó al cuadrilátero y recurrió a tácticas ilegales, atacando los ojos de Knight antes de castigarlo en la esquina. Cuando Kevin intentó reaccionar, fue sorprendido con un spinebuster que le devolvió el control a Mansoor.

Momentos Clave

Mansoor buscó altura para rematar, pero Knight se apartó en el momento preciso. Aprovechando la oportunidad, Kevin conectó un contundente clothesline, seguido de un DDT que dejó a su oponente tendido en la lona. Sin perder tiempo, subió al esquinero y ejecutó un espectacular UFO Splash para lograr la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahorta?

Tras la lucha, Kevin Knight mandó un mensaje a Adam Page y le deseó suerte en la lucha por el Campeonato AEW y que cuando lo gané él será el retador a ese título.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos