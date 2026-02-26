AEW Dynamite: Kevin Knight vence a Mansoor y buscará un título individual

Kevin Knight se enfrentó a Mansoor, en un duelo bastante interesante, donde ambos gladiadores sacaron todas sus armas, aunque el combate no duró mucho.

Ambos comenzaron forcejeando, con Mansoor empujando a Knight para marcar territorio. El saudí tomó la iniciativa con una patada al abdomen, pero Knight respondió con una potente patada voladora que envió a su rival hasta la rampa de entrada.

Mansoor regresó al cuadrilátero y recurrió a tácticas ilegales, atacando los ojos de Knight antes de castigarlo en la esquina. Cuando Kevin intentó reaccionar, fue sorprendido con un spinebuster que le devolvió el control a Mansoor.

► Momentos Clave

Mansoor buscó altura para rematar, pero Knight se apartó en el momento preciso. Aprovechando la oportunidad, Kevin conectó un contundente clothesline, seguido de un DDT que dejó a su oponente tendido en la lona. Sin perder tiempo, subió al esquinero y ejecutó un espectacular UFO Splash para lograr la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahorta?

Tras la lucha, Kevin Knight mandó un mensaje a Adam Page y le deseó suerte en la lucha por el Campeonato AEW y que cuando lo gané él será el retador a ese título.