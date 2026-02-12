AEW Dynamite: Explota la rivalidad entre Kenny Omega y Swerve Strickland

La semana pasada, Swerve Strickland quiso ayudar a Kenny Omega en su lucha contra Andrade, pues Don Callis se estaba entrometiendo. Sin embargo, Strickland terminó distrayendo al réferi, lo que le dio a Omega el tiempo suficiente para faulear a Omega, derrotándolo.

► Momentos clave

En la reunión que se pactó en AEW Dynamite para que arreglaran sus problemas, las tensiones crecieron. Strickland le dijo a Omega que lo consideraba un falso profeta, que cuando no está lesionado está suspendido. Tiene mucho tiempo que estuvo en la cima.

«Cuando te sientes bien, llegas y te metes en la escena el Campeonato Mundial. ¿Estás abusando de tu poder de vicepresidente?», dijo Strickland. «No me importa que te vean como un dios. Si te metes en mi camino, te derribaré».

Omega respondió diciendo que nunca se ha autoproclamado dios de la lucha. Eso es lo que le dice el público, y es por algo. Pero lo toma con una gran responsabilidad.

Omega negó que usara su poder como vicepresidente. De ser así, se habría colocado directamente como retador, y no en un torneo.

«Te voy a dar una oportunidad. Esto termina, y termina ahora. Si quieres una lucha, la tienes. ¿Aceptas o no?»

Strickland le dijo que lo regresaría al hospital. «Y esta vez no te vas a levantar».

Como era de esperarse, la situación se salió de control.

Estuvieron peleándose por el graderío. Llegaron hasta la zona de la pantalla, donde ambos terminaron impactados en una mesa.