AEW Dynamite: Kenny Omega venció a Josh Alexander y va por MJF

Esta noche en AEW Dynamite, vimos una gran lucha entre la gran figura de AEW, Kenny Omega, y uno de sus rivales de los últimos años, Josh Alexander, de The Don Callis Family.

Esta lucha se dio porque Omega quiere volver a la escena titular y estar cerca del Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, pero debe subir peldaños desde lo bajo de la fila, y qué mejor que enfrentar a quien le rompiera una pierna a Kota Ibushi en octubre pasado.

► Momentos clave

Omega logró patear en la cara desde el esquinero a Alexander y la cuenta llegó a dos. Luego, con una tremenda huracarrana lo mandó a volar fuera del encordado.

Alexander reaccionó luego y con patadas y pisotones dominó durante algunos minutos a Omega, luego le dio derechazos en la cabeza y le mordió la frente para casi hacerlo sangrar.

Luego, le atacó la frente y la cabeza ante las sogas hasta que el réferi le ordenó detenerse. Alexander le dio codazos a Omega en la cabeza y espalda. Omega le lanzó un derechazo, luego, varios machetazos al pecho, pero no pudo derribar a su rival, quien con un rodillazo al abdomen le pudo hacer su especie de F-5 y lo cubrió, solo que Omega tocó la soga con la pierna.

Un enojado Mox quitó las colchonetas de ringside y, ante el duro concreto, le aplicó tremendo súplex a Alexander. Luego, voló con un tremendo tope con hilo para caerle encima a su compatriota canadiense.

Omega se lanzó con patadas voladoras a la espalda de Alexander y luego, le aplicó su One Winged Angel, pero la cuenta llegó solo a dos. Con patada enzuigiri, Alexander evitó el remate final de Omega, lo elevó y lo hizo caer fuera del ring, aunque él también se lastimó.

Tras esto, Omega y Alexander intercambiaron puñetazos fuera del encordado. Don Callis salió corriendo ante los gritos furiosos de Kenny Omega. Alexander luego se descuidó, Omega le dio un V-Trigger, le dio un bombazo a Alexander, este sobrevivió a otro V-Trigger, pero ya Omega remató con su One Winded Angel a Alexander y ganó por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

El Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, vio desde backstage, muy enojado, cómo Omega saltaba de felicidad por su victoria. Y luego, Omega tomó el micrófono y dijo que su objetivo más grande en este 2026 es volver a ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, y vencerá a quien se le ponga en frente para lograrlo.