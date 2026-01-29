Kenny Omega y Rocky Romero abrieron esta edición de Dynamite, una lucha anunciada de última hora, redondeando un cartel que ya era de por sí sumente fuerte.

► Momentos clave

Kenny Omega comenzó la lucha dominante, dándole una tunda a Romero incluso afuera del ring. De regreso, una guillotina seguida de una patada al estómago.

Rocly Romero escapó del ring antes del V-Trigger, y luego empujó al réferi para distraer a Omega. Ese fue su momento, pues pudo conectarle una serie de codazos y una rompecuellos. Después, un par de lariats en el esquinero.

Cuando iba por el tercero, Omega lo paró con la bota en la cara. Romero falló Sliced Bread, pero conectó spin kick… Cuando celebraba. Omega le impactó V-Trigger, el cual enlazó con Snap Dragon, otro V-Trigger y remató con el One Winged Angel.

► ¿Y ahora qué?

Omega despachó a otro miembro de la Don Callis Family tras vencer a Josh Alexander, así que sigue subiendo escalones rumbo a una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. Tras la lucha, se reveló que los contendientes principales se enfrentarán en Grand Slam Australia, definiendo así al retador #1 para AEW Revolution.

Por lo pronto, Omega irá la próxima semana contra el ganador de Swerve Strickland vs. Andrade.