AEW Dynamite: Kenny Omega regresa a AEW y va directo por el Campeonato Mundial AEW

El regreso de Kenny Omega ya es una realidad y no perdió tiempo en marcar territorio. Tras la lucha entre “Hangman” Adam Page y Bryan Keith, el panorama titular de AEW cambió por completo con la presencia del antiguo campeón, quien confirmó que su mira está puesta directamente en el Campeonato Mundial AEW.

Finalizado el combate, Adam Page tomó el micrófono y lanzó un mensaje directo a Samoa Joe: “Samoa Joe no es lo suficientemente hombre para enfrentarme, por eso contrata a Bryan. Joe, te voy a quitar todo”. El ambiente se tensó aún más cuando Swerve Strickland intervino con un mensaje para MJF, asegurando que, gane o pierda esa noche, él y su gente irán tras el campeonato sin descanso en este 2026.

El momento clave llegó con la aparición de Kenny Omega. “No pretendo hablar por nadie en este ring, pero creo que todos tenemos que demostrar algo. Yo quiero demostrar que cuando todos me llamaron el dios de la lucha libre, significa algo, y ustedes todavía creen en eso”, declaró Omega. El canadiense fue contundente al asegurar que está dispuesto a enfrentar a amigos o enemigos con tal de volver a competir por el título máximo.

► Omega, Page y Swerve: el camino al título ya comenzó

Adam Page reconoció que los tres buscan el mismo objetivo y dejó claro que no se trata de un esfuerzo colectivo. “Si cruzamos caminos en busca del título, que el mejor gane”, dijo Page antes de estrechar la mano de Omega, en un gesto de respeto que no disipó la tensión entre los contendientes.

Con Omega solo en el ring, Don Callis apareció acompañado de miembros de la Don Callis Family para lanzar una propuesta cargada de historia: enfrentar a Kenny con el hombre que rompió la pierna de Kota Ibushi y lo envió a él al hospital, Josh Alexander.

► ¿Qué pasará ahora?

Omega buscó enfrentar a Alexander en ese momento, pero Callis dejó claro que la relación entre ambos sigue bajo sus propias reglas y confirmó que el combate se realizará en el próximo episodio de Dynamite, marcando así el primer gran obstáculo en el camino de Kenny Omega rumbo al Campeonato Mundial AEW.